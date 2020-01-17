В праздник Крещения вКазани организуют торжественные богослужения

17 Янв. 2020 2020-01-17T14:48:40+03:00

Главное праздничное богослужение в честь Крещения Господня состоится в ночь с 18 на 19 января в Троицком соборе Раифского Богородицкого мужского монастыря

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19 января православные отмечают Крещение Господне. Традиционно в храмах Казани проходят праздничные богослужения.

В Крещенский сочельник 18 января митрополит Казанский и Татарстанский Феофан совершит Божественную литургию в храме священномученика Кирилла, митрополита Казанского (улица Чистопольская, 30). Начало богослужения в 7.30.

В этот же день, 18 января правящий архиерей возглавит всенощное бдение в Богоявленском соборе города Казани (улица Баумана, 78). Богослужение начнется в 17.00, сообщает пресс-служба казанской епархии.

Главное праздничное богослужение в честь Крещения Господня состоится в ночь с 18 на 19 января в Троицком соборе Раифского Богородицкого мужского монастыря. Начало богослужения в 23.30. После литургии митрополит Казанский и Татарстанский Феофан совершит чин освящения воды в Раифском озере.

ИСТОЧНИК KP.RU