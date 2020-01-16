2020-01-16T17:37:53+03:00
Общество

Крещение 2020 в Набережных Челнах: первой воду освятят в «Боровецком роднике»

От храма с 03.00 будет организован автобус для верующих
Олег ЛУГОВОЙ
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Обряд там проведут с 01.30 до 02.15.Обряд там проведут с 01.30 до 02.15.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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19 января православные христиане отмечают праздник Крещение Господне. В этом году в Набережных Челнах первой воду освятят в купели «Боровецкого родника». Там приход Свято-Вознесенского Архиерейского подворья проведет крестный ход и проведет священнодействие у иордани с 01.30 до 02.15. При этом для верующих от храма с 03.00 организуют автобус. Он проедет по проспекту Чулман до остановки Автостанция.

Далее - с 10.30 до 12.00, крестный ход и освящение воды в купели реки Мелекеска проведет приход преподобного Серафима Саровского.

А на набережной имени Табеева священнодействие в честь Крещения 2020 с 10.45 до 12.15 проведет приход Святого великомученика Георгия Победоносца.

- Во время данных мероприятий будет организована охрана общественного порядка и обеспечение безопасности дорожного движения сотрудниками полиции, приоритетное обслуживание «скорой помощи» и дежурство спасателей, - сообщили в управлении информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

Также там уточнили, что из-за таяния льда на открытых водоемах православным духовенством допускается обливание - во всех приходах будут находиться емкости с освященной водой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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