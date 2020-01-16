2020-01-16T11:04:24+03:00
Происшествия

В Татарстане во время пожара погиб мужчина

Он получил отравление продуктами горения
Лика ИСАЕВА
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Дым в подъезде заметили местные жителиДым в подъезде заметили местные жители
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Пожар в подвале многоэтажки на улице Комарова в Зеленодольске начался днем, в 14.40, в среду, 15 января. Клубы дыма из подъезда заметили местные жители и вызвали пожарных.

Приехавшим огнеборцам жильцы рассказали, что в подвале живет бездомный мужчина.

Пострадавшего отыскали около входа в сарай на полу. 34-летний мужчина еще подавал признаки жизни, но скончался в карете "скорой помощи".

- В результате пожара сгорели мебель, старые вещи на общей площади 2 квадратных метра, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём при курении погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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