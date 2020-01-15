Пропавших двух школьниц из Чувашии нашли спящими в Казани

15 Янв. 2020 2020-01-15T16:06:02+03:00

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Во вторник, 14 января, полицейским Козловского района Чувашии сообщили о том, что пропали две 13-летние школьницы из деревни Тюрлема. В итоге, оказалось, что девочки, не предупредив родителей, отправились посмотреть Казань.

Правоохранители выяснили, что подростки и правда находятся в столице Татарстана. Тогда они обратились за помощью к местным коллегам. Пропавших быстро нашли спящими на вокзале. Девочки были возвращены домой.

- Позже стало известно, что в тот день девочки прогуляли уроки и с утра на электричке отправились в Казань, чтобы «посмотреть достопримечательности». Гуляли до вечера и сами не заметили, как опоздали на последнюю электричку, на которой ранее они планировали вернуться домой. Сотовый телефон, который был у одной из них, к тому времени разрядился, поэтому позвонить родителям они не смогли. Школьницы решили дождаться утренней электрички на вокзале, - сообщает МВД Чувашии.

Сейчас с юными путешественницами работают сотрудники по делам несовершеннолетних. Их поставят на профилактический учет.

ИСТОЧНИК KP.RU