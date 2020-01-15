В Чебоксарах могут появиться барельеф Сталину и парк Дружбы народов

15 Янв. 2020 2020-01-15T14:20:52+03:00

Кроме того, на здании аэропорта могут установить мемориальную доску космонавту Николаеву

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В четверг, 16 января, в Чебоксарах состоится заседание комиссии по рассмотрению вопросов о присвоении наименований и переименовании названий улиц и площадей. Стало известно, что именно будет подвергнуто обсуждению.

Так, в Чебоксарах может появиться улица имени народного писателя Хведера Уяра. С такой идеей выступил «Союз профессиональных писателей Чувашии».

Кроме того, в столице Чувашии могут появиться улицы имени государственных деятелей региона Ивана Чарыкова и Николая Вороновского, а также революционерки Ларисы Рейснер. С такими предложениями выступил кандидат исторических наук Алексей Радиченко.

На заседании также согласуют установку на здании аэропорта Чебоксар мемориальной доски космонавту Андрияну Николаеву и барельефа Иосифу Сталину на доме №82А по проспекту Мира.

Обсудят и присвоение заброшенному парку у Дома Дружбы народов названия «Парк 1000-летия Чувашской Автономии» или «Парк Дружбы Народов».

ИСТОЧНИК KP.RU