В Чебоксарах могут появиться барельеф Сталину и парк Дружбы народов
В четверг, 16 января, в Чебоксарах состоится заседание комиссии по рассмотрению вопросов о присвоении наименований и переименовании названий улиц и площадей. Стало известно, что именно будет подвергнуто обсуждению.
Так, в Чебоксарах может появиться улица имени народного писателя Хведера Уяра. С такой идеей выступил «Союз профессиональных писателей Чувашии».
Кроме того, в столице Чувашии могут появиться улицы имени государственных деятелей региона Ивана Чарыкова и Николая Вороновского, а также революционерки Ларисы Рейснер. С такими предложениями выступил кандидат исторических наук Алексей Радиченко.
На заседании также согласуют установку на здании аэропорта Чебоксар мемориальной доски космонавту Андрияну Николаеву и барельефа Иосифу Сталину на доме №82А по проспекту Мира.
Обсудят и присвоение заброшенному парку у Дома Дружбы народов названия «Парк 1000-летия Чувашской Автономии» или «Парк Дружбы Народов».
ИСТОЧНИК KP.RU