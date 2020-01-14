В Нижнекамске из горящей высотки спасли девять взрослых и четверых детей
В этот вторник в 16.27 по системе «112» поступило сообщение о возгорании в высотке Нижнекамска. ЧП произошло в доме №10 на улице 30 лет Победы.
Прибывшие на место пожарные установили, что горит комната на шестом этаже. Во время тушения огня из здания были эвакуировано девять взрослых и четверо детей. Так, для того чтобы вынести из здания девятимесячного ребенка использовали лестницу. На то, чтобы справиться с пламенем понадобилось чуть более получаса.
- Причина и площадь пожара устанавливаются, - сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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