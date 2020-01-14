2020-01-14T18:25:55+03:00
Происшествия

В Нижнекамске из горящей высотки спасли девять взрослых и четверых детей

Так, для того чтобы вынести из здания девятимесячного ребенка использовали лестницу
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
Изменить размер текста:

В этот вторник в 16.27 по системе «112» поступило сообщение о возгорании в высотке Нижнекамска. ЧП произошло в доме №10 на улице 30 лет Победы.

Прибывшие на место пожарные установили, что горит комната на шестом этаже. Во время тушения огня из здания были эвакуировано девять взрослых и четверо детей. Так, для того чтобы вынести из здания девятимесячного ребенка использовали лестницу. На то, чтобы справиться с пламенем понадобилось чуть более получаса.

- Причина и площадь пожара устанавливаются, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителей Чебоксар просят сдавать новогодние елки в зооуголок
В Нижнекамске рассмотрят проект реконструкции променада на проспекте Химиков
Житель Чебоксар признался в убийстве матери двоих детей и его арестовали
Татарстан стал лидером ПФО по инвестициям в охрану окружающей среды
В Нижнекамске из горящей высотки спасли девять взрослых и четверых детей
В Казани наказали водителя автобуса, объехавшего пробку по встречке
С 15 января в Татарстане заработает бесплатная помощь для наркоманов
В 2019 году татарстанские экологи предотвратили нанесения ущерба природе на 1,5 миллиарда рублей
В Йошкар-Оле водителя насмерть засыпало зерном
Стали известны подробности ДТП в Татарстане, где погибли три человека
В Йошкар-Оле открылся новый детский сад с лифтом
Экс-главбуха Минспорта Чувашии будут судить за сотовую связь
Президент Татарстана Рустам Минниханов об экспертизе МСЗ под Казанью: она будет проведена с участием немецких специалистов
СУ СКР Татарстана: казанец убил приятеля из-за мяса
ВТБ предлагает ипотеку под 8,4%
Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Казани превышен на 33%