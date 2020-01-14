Экс-главбуха Минспорта Чувашии будут судить за сотовую связь

14 Янв. 2020 2020-01-14T16:28:10+03:00

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В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела о растрате бюджетных денег. Его главным и единственным фигурантом стала бывшая главбух Минспорта Чувашии.

По версии следствия, с мая 2012 года по март 2019 года, находясь в указанной должности, женщина подписывала документы, согласно которым ведомство незаконно возмещало расходы по сотовой связи уже бывшего министра спорта Чувашии. Он был освобожден от должности еще в мае 2012 года. Бюджету республики таким образом был причинен ущерб на более чем 68 тысяч рублей.

Также, экс-главбуху вменяется и то, что с декабря 2017 года по март 2019 года она по такой же схеме компенсировала свои траты на сотовую связь. Здесь бюджет Чувашии потерял свыше 23 тысяч рублей.

- Данное уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU