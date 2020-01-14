СУ СКР Татарстана: казанец убил приятеля из-за мяса

14 Янв. 2020 2020-01-14T15:54:45+03:00

Сначала все было хорошо - мужчины вместе выпивали. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Накануне вечером в Казани на улице Химиков было обнаружено тело 48-летнего мужчины с ножевым ранением в поясницу. По данному факту тут же было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Правоохранители быстро нашли подозреваемого – 34-летний уже не раз судимый приятель погибшего. По версии следствия, в тот злополучный день задержанный пригласил потерпевшего к себе в квартиру. Они вместе выпивали. В один из моментов от возлияний хозяин заснул, а, когда проснулся, то увидел, что гость вытаскивает из холодильника мясо.

Обвинив его в воровстве, мужчина нанес удар ножом. Раненный гость смог выбежать на улицу, но там силы его оставили, и он потерял сознание.

- Скоро следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU