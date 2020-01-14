2020-01-14T18:28:05+03:00
Общество

Татарстан стал лидером ПФО по инвестициям в охрану окружающей среды

В 2019 году из бюджетов районов региона на защиту природы было выделено 9 миллиардов рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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Глава Минэкологии РТ призвал президента региона поддержать идею передачи отчислений от экологических штрафов в муниципальные бюджеты.Глава Минэкологии РТ призвал президента региона поддержать идею передачи отчислений от экологических штрафов в муниципальные бюджеты.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Татарстан стал лидером среди субъектов Поволжского федерального округа (ПФО) по объему инвестиций в охрану окружающей среды. Об этом заявил глава Минэкологии республики Александр Шадриков на совместной коллегии с министерством лесного хозяйства региона.

В 2019 году из бюджетов районов Татарстана на защиту природы было выделено 9 миллиардов рублей.

Шадриков также отметил, что с 1 января 2020 года штрафы за нарушение природоохранного законодательства поступают непосредственно в бюджеты субъектов России. После он призвал президента Татарстана Рустама Минниханова поддержать идею передачи отчислений от подобных штрафов в муниципальные бюджеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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