Татарстан стал лидером ПФО по инвестициям в охрану окружающей среды
Татарстан стал лидером среди субъектов Поволжского федерального округа (ПФО) по объему инвестиций в охрану окружающей среды. Об этом заявил глава Минэкологии республики Александр Шадриков на совместной коллегии с министерством лесного хозяйства региона.
В 2019 году из бюджетов районов Татарстана на защиту природы было выделено 9 миллиардов рублей.
Шадриков также отметил, что с 1 января 2020 года штрафы за нарушение природоохранного законодательства поступают непосредственно в бюджеты субъектов России. После он призвал президента Татарстана Рустама Минниханова поддержать идею передачи отчислений от подобных штрафов в муниципальные бюджеты.
ИСТОЧНИК KP.RU