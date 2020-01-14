Двухлетний мальчик из Казани стал самым молодым кругосветным путешественником в России

14 Янв. 2020 2020-01-14T13:06:12+03:00

Радамир Казанбаев побывал во всех часовых поясах и пересек экватор два раза

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2-летний Радамир Казанбаев из Казани попал в Книгу рекордов России. Мальчик стал самым молодым кругосветным путешественником в стране. Об этом сообщает на официальной соцстранице Татарстана в Instagram.

Известно, что вместе с родителями Радамир сначала вылетел из Казани в Турцию, затем побывал в Бразилии, Колумбии, Эквадоре, Перу, Мексике. Из Мексики он отправился в Японию, оттуда в Китай, потом в Казахстан и обратно в Казань.

Так, семья Казанбаевых побывала во всех часовых поясах и пересекла экватор два раза.

ИСТОЧНИК KP.RU