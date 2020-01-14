Двухлетний мальчик из Казани стал самым молодым кругосветным путешественником в России
2-летний Радамир Казанбаев из Казани попал в Книгу рекордов России. Мальчик стал самым молодым кругосветным путешественником в стране. Об этом сообщает на официальной соцстранице Татарстана в Instagram.
Известно, что вместе с родителями Радамир сначала вылетел из Казани в Турцию, затем побывал в Бразилии, Колумбии, Эквадоре, Перу, Мексике. Из Мексики он отправился в Японию, оттуда в Китай, потом в Казахстан и обратно в Казань.
Так, семья Казанбаевых побывала во всех часовых поясах и пересекла экватор два раза.
ИСТОЧНИК KP.RU
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