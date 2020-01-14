В Татарстане в аварии с двумя иномарками погибли три человека
Страшная авария, унесшая жизни трех человек, произошла сегодня, 14 января, в 10.00 возле села Кырлай в Арском районе Татарстана. По предварительным данным, там на дороге лоб в лоб столкнулись две иномарки - внедорожник "Рено" и легковушка "Тойота". После столкновения автомобили отбросило в кювет.
На месте сразу погибли три человека, находящиеся в "Тойоте" - водитель и два его пассажира. Травмы получил и водитель "Рено", он доставлен в больницу.
По предварительным данным, один из водителей грубо нарушил правила дорожного движения - он на скорости вылетел на встречку.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»