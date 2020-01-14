В Татарстане в аварии с двумя иномарками погибли три человека

14 Янв. 2020 2020-01-14T12:47:56+03:00

Еще один человек пострадал и его увезли в больницу

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Страшная авария, унесшая жизни трех человек, произошла сегодня, 14 января, в 10.00 возле села Кырлай в Арском районе Татарстана. По предварительным данным, там на дороге лоб в лоб столкнулись две иномарки - внедорожник "Рено" и легковушка "Тойота". После столкновения автомобили отбросило в кювет.

На месте сразу погибли три человека, находящиеся в "Тойоте" - водитель и два его пассажира. Травмы получил и водитель "Рено", он доставлен в больницу.

По предварительным данным, один из водителей грубо нарушил правила дорожного движения - он на скорости вылетел на встречку.

ИСТОЧНИК KP.RU