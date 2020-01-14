В Казань с рабочим визитом приехал министр спорта России Павел Колобков
Он проведет совещание по подготовке к проведению игр стран СНГ, которые пройдут в столице Татарстана
Фото: пресс-служба президента Татарстана
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Во вторник, 14 января, в Казань с рабочим визит прибыл министр спорта России Павел Колобков. В аэропорту столицы Татарстана его встретил премьер-министр республики Алексей Песошин.
Известно, что в Казани Колобков поучаствует в расширенном заседании итоговой коллегии Минспорта Татарстана.
Также Колобков проведет совещание по подготовке к проведению игр стран СНГ, которые пройдут в Казани в 2020 году.
ИСТОЧНИК KP.RU