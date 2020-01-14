В Казань с рабочим визитом приехал министр спорта России Павел Колобков

14 Янв. 2020 2020-01-14T12:28:51+03:00

Он проведет совещание по подготовке к проведению игр стран СНГ, которые пройдут в столице Татарстана

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Во вторник, 14 января, в Казань с рабочим визит прибыл министр спорта России Павел Колобков. В аэропорту столицы Татарстана его встретил премьер-министр республики Алексей Песошин.

Известно, что в Казани Колобков поучаствует в расширенном заседании итоговой коллегии Минспорта Татарстана.

Также Колобков проведет совещание по подготовке к проведению игр стран СНГ, которые пройдут в Казани в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU