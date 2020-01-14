Жители Казани позитивнее всех россиян настроены на 2020 год
57,7% опрошенных горожан ждут чего-то хорошего от нового года
Фото: pixabay.com
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Казань стала лидером в России по позитивным ожидания горожан на наступивший 2020 год. Так, 57,7% опрошенных жителей столицы Татарстана ждут от нового года чего-то хорошего. Об этом сообщает «ПромРейтинг».
Вторую строчку в списке занял Ставрополь. Там на ближайшее будущее позитивно смотрят 52,9% респондентов. Третье – Владивосток (48,8%).
А вот менее позитивные ожидания от 2020 года у жителей Краснодара (35,6%), Воронежа (30,9%) и Хабаровска (20%).
ИСТОЧНИК KP.RU