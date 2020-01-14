В Мамадыше пройдет Всероссийский фестиваль креативных санок
8 февраля в Мамадыше пройдет Всероссийский фестиваль креативных санок «SUNNYФЕСТ». Организаторы дали участникам возможность самим выбирать тему для творчества.
В мероприятии примут участие более 50 команд. Победителей ждет 4 призовых номинации 130 тысяч рублей, которые они поделят между собой.
- Для зрителей будет работать несколько развлекательных площадок. Детская площадка будет радовать маленьких посетителей и их родителей традиционными и современными подвижными играми, - отмечает пресс-служба Комитета по туризму Татарстана.
В частности, на фестивале будет организована площадка мастер-классов, ярмарка, зона проката спортивного инвентаря, музей санок.
ИСТОЧНИК KP.RU