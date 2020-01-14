2020-01-14T10:22:50+03:00
Общество

В Мамадыше пройдет Всероссийский фестиваль креативных санок

Победителей ждет 4 призовых номинации 130 тысяч рублей, которые они поделят между собой
Алина ГАБДУЛИНА
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Организаторы дали участникам возможность самим выбирать тему для творчества.Организаторы дали участникам возможность самим выбирать тему для творчества.Фото: Алексей ФОКИН
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8 февраля в Мамадыше пройдет Всероссийский фестиваль креативных санок «SUNNYФЕСТ». Организаторы дали участникам возможность самим выбирать тему для творчества.

В мероприятии примут участие более 50 команд. Победителей ждет 4 призовых номинации 130 тысяч рублей, которые они поделят между собой.

- Для зрителей будет работать несколько развлекательных площадок. Детская площадка будет радовать маленьких посетителей и их родителей традиционными и современными подвижными играми, - отмечает пресс-служба Комитета по туризму Татарстана.

В частности, на фестивале будет организована площадка мастер-классов, ярмарка, зона проката спортивного инвентаря, музей санок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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