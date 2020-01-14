В Йошкар-Оле бродячие псы загрызли прохожего

14 Янв. 2020 2020-01-14T09:59:19+03:00

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Страшная трагедия произошла на улице Ломоносова в столице Марий Эл. Днем в понедельник, 13 января, там прохожие обнаружили истекающего кровью мужчину. Они вызвали на место "скорую медицинскую помощь", и пострадавшего немедленно увезли в больницу. Характер его ранений позволил сделать предположение, что на него напали бродячие собаки.

Собственный источник "Комсомольской правды" в правоохранительных органах сообщил, что врачам не удалось спасти пострадавшего - он скончался через некоторое время в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU