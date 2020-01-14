В Казани пройдет спецрейд по автомобилям с тонировкой
Очередной специализированный рейд по выявлению водителей, управляющих автомобилями с «тонированными» стеклами, пройдет сегодня, 14 января с 8.00 до 15.00. Напомним, что за это нарушение предусмотрен административный штраф в 500 рублей. В 2019 году за такие "тонированные" автомобили более 12 тысяч автолюбителей получили административный штраф.
- С 2020 года уже за подобное нарушение требований безопасности при управлении автомобилем к административной ответственности привлечены более 800 водителей, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани.
Кстати, при выявлении повторного факта управления "тонированным" автомобилем передними боковыми стеклами в отношении водителя в обязательном порядке будет составлен административный протокол и водителю по решению суда грозит уже административный арест на срок до 15 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU
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