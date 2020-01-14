2020-01-14T09:28:02+03:00
Общество

В Казани пройдет спецрейд по автомобилям с тонировкой

Мероприятие проводят сотрудники Госавтоинспекции столицы Татарстана
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Сотрудники Госавтоинспекции Казани проведут рейд по "тонировке"Сотрудники Госавтоинспекции Казани проведут рейд по "тонировке"
Изменить размер текста:

Очередной специализированный рейд по выявлению водителей, управляющих автомобилями с «тонированными» стеклами, пройдет сегодня, 14 января с 8.00 до 15.00. Напомним, что за это нарушение предусмотрен административный штраф в 500 рублей. В 2019 году за такие "тонированные" автомобили более 12 тысяч автолюбителей получили административный штраф.

- С 2020 года уже за подобное нарушение требований безопасности при управлении автомобилем к административной ответственности привлечены более 800 водителей, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани.

Кстати, при выявлении повторного факта управления "тонированным" автомобилем передними боковыми стеклами в отношении водителя в обязательном порядке будет составлен административный протокол и водителю по решению суда грозит уже административный арест на срок до 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24