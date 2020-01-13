2020-01-13T17:38:47+03:00
Происшествия

По факту гибели рабочего в Нижнекамске проводится доследственная проверка

Перед гибелью мужчина занимался погрузкой арматуры
Олег ЛУГОВОЙ
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На мужчину упала вязанка арматуры.На мужчину упала вязанка арматуры.Фото: Иван ПЕТРОВ
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В прошедшую субботу в Нижнекамске на складе одной из организаций погиб 50-летний стропальщик. По данному факту проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, в тот день рабочий занимался погрузкой арматуры. В один из моментов мужчина запнулся и оказался под поднятой вязанкой металлических конструкций. Она сорвалась с крана и упала прямо на стропальщика. Он получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия.

- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

По результатам проверки будет вынесено решение – возбуждать по данному факту уголовное дело или не возбуждать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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