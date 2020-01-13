В Елабуге назначили новых руководителей Исполкома города и аппарата Совета района

13 Янв. 2020 2020-01-13T16:31:04+03:00

Ими стали Ангелина Шантурова и Ильмир Камалетдинов соответственно

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 13 января в Елабужском районе назначили нового руководителя аппарата Совета. Им стал Ильмур Камалетдинов.

Камалетдинов ранее работал начальником управления по делам молодежи и спорту, а также первым зам руководителя Исполкома района.

Также был выбран и новый руководитель Испоколма Елабуги. Конкурсной комиссией была одобрена кандидатура Ольги Михайловой. Она занимала должность директора Департамента ЖКХ города. Окончательное утверждение ее в должности пройдёт только после очередной сессии Совета района.

ИСТОЧНИК KP.RU