2020-01-13T19:44:54+03:00
Общество

В Чувашии фермер задолжал 8 миллионов рублей и лишился 1,5 гектара земли

Участок пришли описывать приставы
Алина ГАБДУЛИНА
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Участок скоро выставят на торги.Участок скоро выставят на торги.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ибресинский районе Чувашии приставы арестовали 1,5 гектара земли у главы крестьянско-фермерского хозяйства. Дело в том, что 44-летний мужчина задолжал 8 миллионов рублей по кредитам.

Пристав-исполнитель уже направил в суд Московского района Чебоксар заявление о продаже арестованного участка. Вырученные с торгов деньги пойдут в уплату долгов по кредитам.

- Судебные приставы Чувашии призывают должников не доводить ситуацию до ареста имущества и других мер принудительного исполнения и своевременно оплачивать имеющиеся задолженности, - отмечает пресс-служба УФССП Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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