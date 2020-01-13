С 1 апреля Исполком Казани перестанет принимать заявления на оказания 17 муниципальных услуг
Сразу после новогодних каникул в казанских многофункциональных центрах (МФЦ) стали принимать заявления на предоставление еще 17 муниципальных услуг: 2 услуги, предоставляемые управлением архитектуры и градостроительства, 8 услуг комитета земимущества, 7 услуг комитета внешнего благоустройства.
При этом получить консультации по ним можно не только в подразделениях Исполкома в приемные дни, но и по телефону колл-центра при МФЦ: (843)222-06-20.
Но это прекратится с 1 апреля 2020 года. Именно с этого момента Исполком перестанет принимать заявления на исполнения этих 17 услуг.
- Казань не первый город, который переводит предоставление своих услуг только в МФЦ и порталы государственных и муниципальных услуг. Но первый и единственный город в России, который осуществил взаимодействие с МФЦ только в цифровом виде, – заявил на совещании в мэрии зам руководителя Исполкома Казани Радик Шафигуллин.
Между структурными подразделениями Исполкома и МФЦ нет бумажного документооборота – заявка сразу же будет принята в работу после подачи заявления в Центре. По словам чиновника, в планах до конца первого квартала 2020 года довести общее количество муниципальных услуг в МФЦ до 47.
ИСТОЧНИК KP.RU