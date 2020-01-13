Скончался чувашский поэт и писатель Геннадий Юмарт
В воскресенье, 12 января, скончался чувашский поэт, писатель, переводчик, фольклорист Геннадий Юмарт (Трофимов). Члену Союза писателей СССР и заслуженному работнику культуры региона было 82 года. Об утрате сообщил Минкульт Чувашии. Причины смерти поэта не уточняются.
Геннадий Юмарт родился в деревне Задние Карыки, что в Красноармейском районе. После школы он закончил чувашской государственный педагогический институт имени Яковлева.
Юмарт работал учителем в школе, редактором художественной литературы, научным сотрудником НИИ языка, литературы, истории и экономики при Совете Министров ЧАССР, доцентом Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова.
Прощание с Геннадием Юмартом состоится во вторник, 14 января, с 11.00 до 12.00 в здании морга республиканской больницы в Чебоксарах (Московский проспект, 9ж).
ИСТОЧНИК KP.RU
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