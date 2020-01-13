2020-01-13T15:30:25+03:00
Общество

Скончался чувашский поэт и писатель Геннадий Юмарт

Заслуженному работнику культуры региона было 82 года
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела ЧувашииФото: пресс-служба министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии
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В воскресенье, 12 января, скончался чувашский поэт, писатель, переводчик, фольклорист Геннадий Юмарт (Трофимов). Члену Союза писателей СССР и заслуженному работнику культуры региона было 82 года. Об утрате сообщил Минкульт Чувашии. Причины смерти поэта не уточняются.

Геннадий Юмарт родился в деревне Задние Карыки, что в Красноармейском районе. После школы он закончил чувашской государственный педагогический институт имени Яковлева.

Юмарт работал учителем в школе, редактором художественной литературы, научным сотрудником НИИ языка, литературы, истории и экономики при Совете Министров ЧАССР, доцентом Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова.

Прощание с Геннадием Юмартом состоится во вторник, 14 января, с 11.00 до 12.00 в здании морга республиканской больницы в Чебоксарах (Московский проспект, 9ж).

ИСТОЧНИК KP.RU

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