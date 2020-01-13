2020-01-13T13:49:31+03:00
Происшествия

Позвонил в ФСБ и сообщил о бомбе: в отношении жителя Йошкар-Олы возбудили уголовное дело

Мужчине грозит штраф до миллиона рублей либо лишение свободы
Олег ЛУГОВОЙ
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Мужчину в итоге вычислили.Мужчину в итоге вычислили.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В дежурную часть ФСБ в Марий Эл позвонил неизвестный и сообщил о готовящемся взрыве в центре Йошкар-Олы. По указанному адресу срочно выехали силовики и представители экстренных служб города. После проверки стало ясно – информация о теракте ложная.

Позвонившего в итоге вычислили. Им оказался 41-летний безработный горожанин. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

- Жителю Йошкар-Олы грозит наказание в виде штрафа в размере от 700 тысяч до 1 миллиона рублей либо лишение свободы на срок от шести до восьми лет, - сообщили в МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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