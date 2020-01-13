2020-01-13T11:06:45+03:00
Происшествия

В Марий Эл в результате лобового столкновения двух авто пострадали 3 человека

По предварительным данным, один из водителей не справился с управлением
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: УГИБДД Марий ЭлФото: УГИБДД Марий Эл
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11 января, на 49 километре автодороги «Йошкар-Ола – Уржум» столкнулись автомобили VOLKSWAGEN и ГАЗ. По предварительным данным, 21-летний водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения.

В лобовом столкновении пострадали трое: водитель и пассажир VOLKSWAGEN и 67-летняя пассажирка отечественной легковушки. С места происшествия пострадавшие были доставлены в больницу, сообщает ГИБДД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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