В Марий Эл в результате лобового столкновения двух авто пострадали 3 человека
По предварительным данным, один из водителей не справился с управлением
Фото: УГИБДД Марий Эл
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11 января, на 49 километре автодороги «Йошкар-Ола – Уржум» столкнулись автомобили VOLKSWAGEN и ГАЗ. По предварительным данным, 21-летний водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения.
В лобовом столкновении пострадали трое: водитель и пассажир VOLKSWAGEN и 67-летняя пассажирка отечественной легковушки. С места происшествия пострадавшие были доставлены в больницу, сообщает ГИБДД Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
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