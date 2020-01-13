В Казанском аэропорту у пассажира, летевшего в Иран, нашли патрон к боевому пистолету
Все материалы по этому происшествию таможня отправила на рассмотрения в полицию
Фото: Татарстанская таможня
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В аэропорту Казани таможенники у пассажира, летевшего на родину - в Тегеран (Иран), в багаже нашли тот еще «сувенир». Подозрения, что это все-таки боевой патрон 9 мм к пистолету системы Макарова, развеяла сделанная экспертиза.
В итоге материал о контрабанде боеприпасов был направлен в Казанское линейное управление МВД на транспорте. Сообщает Татарстанская таможня.
ИСТОЧНИК KP.RU
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