2020-01-13T08:28:46+03:00
Происшествия

В Казанском аэропорту у пассажира, летевшего в Иран, нашли патрон к боевому пистолету

Все материалы по этому происшествию таможня отправила на рассмотрения в полицию
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Татарстанская таможняФото: Татарстанская таможня
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В аэропорту Казани таможенники у пассажира, летевшего на родину - в Тегеран (Иран), в багаже нашли тот еще «сувенир». Подозрения, что это все-таки боевой патрон 9 мм к пистолету системы Макарова, развеяла сделанная экспертиза.

В итоге материал о контрабанде боеприпасов был направлен в Казанское линейное управление МВД на транспорте. Сообщает Татарстанская таможня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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