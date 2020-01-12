Два чебоксарца вместо оплаченных автомагнитолы и деталей получили мыло

12 Янв. 2020 2020-01-12T11:02:10+03:00

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В полицию обратились два жителя столицы Чувашии, которые рассказали, что стали жертвами мошенников.

Один из потерпевших приобрел через сайт автомагнитолу. Деньги за покупку - более 3,4 тысяч рублей, перевел заранее. Но когда получил посылку на почте, то выяснилось, что в ней есть только мыло.

Второй мужчина также заказал детали для своего шлифовального станка. Необходимую сумму - более четырех тысяч рублей, перевел заранее. Но получил тоже только мыло в посылке.

- Возбуждены уголовное дела по статье "Мошенничество", - сообщили в МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU