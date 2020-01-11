Президент Татарстана Рустам Минниханов определился, кто теперь будет представлять республику в Узбекистане
Занимавший этот пост в течение последних 13 лет Рамиль Шакиров ушел на пенсию
Фото: president.tatar.ru
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После того как представитель Татарстана в Узбекистане Рамиль Шакиров ушел с этого поста по истечению срока контракта и в связи с выходом на пенсию шли поиски его преемника.
В итоге президент Татарстана Рустам Минниханов назначил на эту должность Айдара Ахтареева, который занимал до этого пост начальника отдела международных связей министерства промышленности и торговли Татарстана. Срок контракта нового представителя республики в Узбекистане равен трем годам.
ИСТОЧНИК KP.RU
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