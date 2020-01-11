2020-01-11T11:49:54+03:00
Общество

Из-за новогодних праздников 2020 леса Татарстана понесли ущерб на 39,4 тысячи рублей

В республике подвели итоги операции «Ель»
Олег ЛУГОВОЙ
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По всем случаям нарушений лесного законодательства в отношении виновных лиц возбуждены административные дела.По всем случаям нарушений лесного законодательства в отношении виновных лиц возбуждены административные дела.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Согласно данным Минлесхоза Татарстана, по итогам операции «Ель», которая проходила с 20 по 31 декабря 2019 года, в лесах республики было выявлено 12 фактов незаконной вырубки хвойных деревьев на территории Болгарского, Буинского, Елабужского, Калейкинского, Мензелинского, Сабинского и Тетюшского лесничеств.

- По всем случаям нарушений лесного законодательства в отношении виновных лиц возбуждены административные дела. Общий ущерб, нанесенный лесному фонду, составил 39,4 тысяч рублей, - сообщили в Минлесхозе Татарстана.

Всего же в этот раз в рамках операции «Ель» в республике было организовано 50 стационарных постов и 144 мобильные патрульные группы, задействовано 774 человека – 409 государственных лесных инспекторов и 365 полицейских.

ИСТОЧНИК KP.RU

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