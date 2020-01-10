12 января в Ульяновске закроется центральная городская елка

10 Янв. 2020 2020-01-10T15:12:13+03:00

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В воскресенье, 12 января, в Ульяновске состоится торжественное закрытие центральной елки. Программа «Праздничный переполох» на соборной Площади начнется в 15.00, сообщает администрация города. В 17.00 к горожанам присоединится и губернатор области Сергей Морозов.

В этот вечер на сцене выступят вокальный коллектив «Нюанс», эстрадный вокальный коллектив «Т-Студио», а также шоу-группы «Кляксы», «Treasure» и «M.us.time». На площади также будут организованы хороводы, игры и конкурсы.

Из-за закрытия новогодней елки в Ульяновске с 15.00 до 20.00 ограничат движение на площади Театральная (от пересечения с улицей Спасской до пересечения с бульваром Новый Венец) и на участке от дома № 8 на Спасской до пересечения с бульваром Новый Венец.

ИСТОЧНИК KP.RU