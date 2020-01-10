2020-01-10T18:30:28+03:00
Происшествия

Житель Йошкар-Олы, которого отправили под домашний арест, снял с ноги следящий браслет и попытался сдать его в ломбард

Пропажу устройства он попытался объяснить тем, что его просто ограбили
Олег ЛУГОВОЙ
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В отношении мужчины в итоге было возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос.В отношении мужчины в итоге было возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос.Фото: Павел КЛОКОВ
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В полицию Йошкар-Олы обратился 56-летний горожанин, который находился под домашним. Мужчина заявил, что его ограбили. По его словам, к нему на улице подошли двое неизвестных, один из них попросил прикурить, а второй ударил чем-то тяжелым по голове. Мол, от этого мужчина и потерял сознание, а когда очнулся, то обнаружил, что с его ноги пропал следящий электронный браслет, который ему нацепили полицейские.

Вот только последние быстро выяснили, что никакого нападения не было. Находящийся под домашним арестом сам снял браслет и попытался сдать его в ломбард. Но там полицейское устройство отказались принимать.

- Позже, в ходе доверительной беседы с полицейским, мужчина сам признался, что преступление в отношении него не было совершено, - сообщили в МВД Марий Эл. - По данному факту в отношении его было возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Житель Йошкар-Олы, которого отправили под домашний арест, снял с ноги следящий браслет и попытался сдать его в ломбард
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