В Чувашии начальника районной ГИБДД будут судить за взятки и превышение должностных полномочий

10 Янв. 2020 2020-01-10T16:30:15+03:00

Мужчину уже уволили из полиции по отрицательным мотивам

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Уголовное дело экс-начальника районного отделения ГИБДД Марий Эл "Вурнарский" передано в суд. Мужчину обвиняют в превышении должностными полномочиями, мелком взяточничестве и в служебном подлоге.

Как рассказали в прокуратуре Чувашии, бывший офицер полиции "отмазывал" своих знакомых от штрафов, брал мелкие взятки, и подделал документы, чтобы его приятель получил страховые выплаты после ДТП.

Как только в СУ СКР Чувашии по данным фактам возбудили уголовное дела, офицера уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

ИСТОЧНИК KP.RU