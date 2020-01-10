В Чувашии начальника районной ГИБДД будут судить за взятки и превышение должностных полномочий
Мужчину уже уволили из полиции по отрицательным мотивам
Фото: pixabay.com
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Уголовное дело экс-начальника районного отделения ГИБДД Марий Эл "Вурнарский" передано в суд. Мужчину обвиняют в превышении должностными полномочиями, мелком взяточничестве и в служебном подлоге.
Как рассказали в прокуратуре Чувашии, бывший офицер полиции "отмазывал" своих знакомых от штрафов, брал мелкие взятки, и подделал документы, чтобы его приятель получил страховые выплаты после ДТП.
Как только в СУ СКР Чувашии по данным фактам возбудили уголовное дела, офицера уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.
ИСТОЧНИК KP.RU