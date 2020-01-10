В Марий Эл во время аварии пострадали 6 пассажиров УАЗа

10 Янв. 2020 2020-01-10T11:10:56+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 9 января в Звениговском районе республики. По предварительным данным, в 15.50 на 69 километре автодороги "Йошкар-Ола-Зеленодольск" в кювет вылетел УАЗ-"буханка". Как предполагают сотрудники Госавтоинспекции МВД Марий Эл, 49-летний водитель на большой и не безопасной скорости не справился с управлением и вылетел в кювет. Пролетев по полю несколько метров, внедорожник увяз в снегу.

На момент аварии в салоне автомобиля находились шесть человек. Всем им потребовалась медицинская помощь - водитель и его пассажиры были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU