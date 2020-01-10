В Казани лихач на иномарке протаранил павильон с салютами и фейерверками

10 Янв. 2020 2020-01-10T08:45:03+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки "Фольскваген Поло" и придорожного павильона по продаже праздничной пиротехники произошло вчера, 9 января, поздно вечером в микрорайоне Азино в Советском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, водитель иномарки превысил скорость и не справился с управлением автомобиля, когда загорелся "красный" сигнал светофора. Иномарка вылетела на обочину и протаранила киоск, в котором продавали салюты и фейерверки.

По счастливой случайности, в этом ДТП никто не пострадал - продавцы в павильоне уже закрыли его, а пешеходов на тротуаре, по которому пролетел автомобиль, не оказалось. Сумму ущерба подсчитывают владельцы пострадавшего павильона.

ИСТОЧНИК KP.RU