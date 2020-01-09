2020-01-09T18:12:54+03:00
Общество

Житель Набережных Челнов выплатит 830 тысяч рублей за упавшую с его балкона льдину

В суд на него подала управляющая компания, которая изначально начала платить за поврежденную глыбой машину
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Не выплаченные ответчиком пострадавшей 830 тысяч рублей признаны неосновательным обогащением.Не выплаченные ответчиком пострадавшей 830 тысяч рублей признаны неосновательным обогащением.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В марте 2019 года в Набережных Челнах с лоджии 25 этажа дома 19/01 на иномарку Toyota RAV4 упала глыба льда. Хозяйка авто тогда подала в суд на управляющую компанию.

Прокуратура усмотрела в инциденте вину инженера УК, который не вовремя почистил крышу от снега. Суд обязал ответчика выплатить истцу 830 тысяч рублей.

На этом бы все и закончилось. Но управляющая компания подала в суд на хозяина квартиры, с чьей лоджии на иномарку упала та самая глыба льда. Оказалось, что до инцидента коммунальщики опять же через суд добивались демонтажа козырька лоджии, так как постройка была незаконной. Однако тогда в иске им было отказано.

В итоге городской Набережночелнинский суд отменил свое прежнее решение. В четверг, 9 января, не выплаченные ответчиком пострадавшей 830 тысяч рублей признали неосновательным обогащением. Теперь эти деньги заплатит хозяин квартиры, также он должен будет убрать со своей лоджии злополучный козырек. Сообщает пресс-служба суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Марий Эл приставы закрыли кафе за отсутствие туалета и опасную шаурму
В Новочебоксарске кинотеатр «Атал» превратят в мим-театр
Крещение 2020 в Ульяновске: на открытых водоемах не будут устраивать купели
В Чебоксарах нашли живой женщину, которая пропала в самый разгар новогодних праздников
Житель Набережных Челнов выплатит 830 тысяч рублей за упавшую с его балкона льдину
В Елабуге во время пожара в частном доме погиб неизвестный мужчина
«У нас там гуляют дети»: жители Казани просят убрать со спортплощадки собачьи будки
В Марий Эл массовые гуляния в честь Нового года 2020 посетили около 60 тысяч человек
В Татарстане убивших 3 лосей, 2 косуль и кабана нашли по следам
В Казани парень вдруг признался в убийстве знакомого, с которым он расправился еще в 2018 году
10 января в Татарстане ожидают мокрый снег, метель, сильный ветер и гололед
В Татарстане из-за дыма на кухне из школы эвакуировали 210 детей
В Нижнекамске появилась еще одна остановка с обогревом и светильниками
7 лет строгого режима получил чебоксарец, который насмерть забил свою мать пылесосом
В Казани разыскивают пассажира, который выдавал себя за Тамару и укусил кондуктора
Полеты из Казани в Арабские эмираты не отменены из-за крушения украинского самолета в Иране
В Марий Эл неопытный водитель наехал на лежащую на дороге пенсионерку
В Казани пройдет предпремьерный показ фильм ужасов "Проклятие"
В Нижнекамске первый брак 2020 года был зарегистрирован в Рождество
В Марий Эл во время пожара погиб инвалид