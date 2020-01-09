Житель Набережных Челнов выплатит 830 тысяч рублей за упавшую с его балкона льдину

9 Янв. 2020 2020-01-09T18:12:54+03:00

В суд на него подала управляющая компания, которая изначально начала платить за поврежденную глыбой машину

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В марте 2019 года в Набережных Челнах с лоджии 25 этажа дома 19/01 на иномарку Toyota RAV4 упала глыба льда. Хозяйка авто тогда подала в суд на управляющую компанию.

Прокуратура усмотрела в инциденте вину инженера УК, который не вовремя почистил крышу от снега. Суд обязал ответчика выплатить истцу 830 тысяч рублей.

На этом бы все и закончилось. Но управляющая компания подала в суд на хозяина квартиры, с чьей лоджии на иномарку упала та самая глыба льда. Оказалось, что до инцидента коммунальщики опять же через суд добивались демонтажа козырька лоджии, так как постройка была незаконной. Однако тогда в иске им было отказано.

В итоге городской Набережночелнинский суд отменил свое прежнее решение. В четверг, 9 января, не выплаченные ответчиком пострадавшей 830 тысяч рублей признали неосновательным обогащением. Теперь эти деньги заплатит хозяин квартиры, также он должен будет убрать со своей лоджии злополучный козырек. Сообщает пресс-служба суда.

ИСТОЧНИК KP.RU