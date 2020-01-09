В Татарстане из-за дыма на кухне из школы эвакуировали 210 детей

9 Янв. 2020 2020-01-09T15:31:00+03:00

Оказалось, что открытого горения как такового не было. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Это было сделано еще до приезда пожарных

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В этот четверг, 9 января, в экстренные службы поступил сигнал о задымлении в школе села Русский Акташ Альметьевского района Татарстана.

Еще до прибытия пожарных на место происшествия руководство образовательного учреждения эвакуировала на улицу 210 детей и 20 взрослых.

Было установлено, что задымление было на кухне школы, открытого горения как такового не было. Дело в том, что в электрощитовой произошло короткое замыкание.

ИСТОЧНИК KP.RU