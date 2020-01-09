2020-01-09T16:06:37+03:00
Происшествия

В Казани парень вдруг признался в убийстве знакомого, с которым он расправился еще в 2018 году

По его словам, тело погибшего пролежало в его квартире пять дней, пока не было спрятано
Лика ИСАЕВА
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Парня задержали перед Новым годом по подозрению в краже.Парня задержали перед Новым годом по подозрению в краже.Фото: Олег ЗОЛОТО
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"Совесть замучила" 20-летнего парня из Казани, который неожиданно для полицейских признался не только в совершении кражи, но и в убийстве своего знакомого. Горожанина перед Новым годом задержали по подозрению в воровстве, а он начал рассказывать о том, что еще в сентябре 2018 года у себя в квартире на улице Химиков поссорился со знакомым, который хотел занять у него деньги. Хозяин в итоге схватился за молоток. Нанесенные им травмы оказались смертельными.

Расправившись с приятелем, злоумышленник скрылся, оставив тело в своей квартире. Вернулся обратно лишь через пять дней. Тогда-то парень и спрятал труп. Для этого он выкопал яму недалеко от дома, в которой и закопал убитого. Последний же с сентября 2018 года и до этого времени находился в розыске как безвестно отсутствующий.

- Подозреваемый указал место захоронения останков и подтвердил свои показания на месте, - сообщили "Комсомолке" в СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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