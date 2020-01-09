7 лет строгого режима получил чебоксарец, который насмерть забил свою мать пылесосом

9 Янв. 2020 2020-01-09T14:56:49+03:00

Мужчина бил родительницу также руками и ногами – не менее 65 ударов

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25-летнего жителя Чебоксар суд признал виновным в гибели его матери. Как было доказано, 18 сентября прошлого года у себя дома парень по пьяни поссорился с родительницей.

Видимо, исчерпав все аргументы, сын жестоко избил 53-летнюю женщину. Он нанес ей не менее 65 ударов руками и ногами, а также пылесосом, который в итоге раскололся на части. В результате полученных травм мать осужденного скончалась на месте преступления.

- В итоге парень за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей, был приговорен к 7 годам колонии строгого режима, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU