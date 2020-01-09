В Марий Эл неопытный водитель наехал на лежащую на дороге пенсионерку
7 января в 19.55 на 54 километре автодороги «Ургакш-Ронга-Морки» в Моркинском районе Марий Эл произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.
Там, по предварительным данным, 56-летняя пенсионерка лежала на дороге, не имея на своей одежде световозвращающих элементов. 18-летний водитель иномарки Daewoo, не имеющий достаточного опыта вождения, наехал на нее, после чего его легковушка вылетела в кювет.
- Женщина от полученных травм скончалась на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи, - сообщили в ГИБДД Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
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