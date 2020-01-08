В Татарстане сгорел частный дом: обнаружено тело мужчины

8 Янв. 2020 2020-01-08T12:11:32+03:00

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Накануне вечером – в 18.20 по системе «112» экстренные службы были оповещены о горении частного дома №7 на улице Попова в селе Новошешминск.

По прибытию на место пожарных бревенчатое здание было уже полностью охвачено огнем. Тем не менее с огнем удалось справиться довольно быстро. Правда, почти ночью при разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело 64-летнего мужчины.

- Площадь пожара составила 54 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU