2020-01-07T12:26:48+03:00
Общество

Скончался глава хозуправления кабмина Татарстана Марсель Багавеев

Ему было 62 года
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В понедельник, 6 января, скоропостижно скончался глава хозяйственного управления при кабинете министров Татарстана Марсель Багавеев. Ему было 62 года. Причина смерти не называется.

- Багавеева Марселя Харисовича всегда отличали ответственность, настои чивость в достижении поставленных целеи , высокая работоспособность, внимательное отношение к людям. Деловые и человеческие качества , чувство общественного долга снискали ему заслуженныи авторитет и глубокое уважение, - отмечается пресс-служба президента Татарстана.

Время и место прощания с чиновником пока не уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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