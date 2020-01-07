Скончался глава хозуправления кабмина Татарстана Марсель Багавеев
В понедельник, 6 января, скоропостижно скончался глава хозяйственного управления при кабинете министров Татарстана Марсель Багавеев. Ему было 62 года. Причина смерти не называется.
- Багавеева Марселя Харисовича всегда отличали ответственность, настои чивость в достижении поставленных целеи , высокая работоспособность, внимательное отношение к людям. Деловые и человеческие качества , чувство общественного долга снискали ему заслуженныи авторитет и глубокое уважение, - отмечается пресс-служба президента Татарстана.
Время и место прощания с чиновником пока не уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU
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