Из Ульяновска теперь можно улететь в Новосибирск
Самолеты будут летать два раза в неделю
Полеты будут выполняться по четвергам и воскресеньям.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:
Ульяновский аэропорт с наступлением 2020 года расширил географию полетов. Так, уже 2 января стартовали полеты в Новосибирск. Всего самолеты будут выполнять два рейса в неделю - по четвергам и воскресеньям.
Из Новосибирска самолет будет вылетать в 21.05 и прибывать в Ульяновск в 22.00. В обратном направлении лайнер будет отправляться в 22.50. Посадка в Новосибирске запланирована на 5.20 следующего дня. Для каждого аэропорта указано местное время.
Полеты будут выполняться на воздушных судах Embraer 170. Стоимость билета — от 5600 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU