Из Ульяновска теперь можно улететь в Новосибирск

5 Янв. 2020 2020-01-05T14:15:42+03:00

Полеты будут выполняться по четвергам и воскресеньям. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Самолеты будут летать два раза в неделю

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Ульяновский аэропорт с наступлением 2020 года расширил географию полетов. Так, уже 2 января стартовали полеты в Новосибирск. Всего самолеты будут выполнять два рейса в неделю - по четвергам и воскресеньям.

Из Новосибирска самолет будет вылетать в 21.05 и прибывать в Ульяновск в 22.00. В обратном направлении лайнер будет отправляться в 22.50. Посадка в Новосибирске запланирована на 5.20 следующего дня. Для каждого аэропорта указано местное время.

Полеты будут выполняться на воздушных судах Embraer 170. Стоимость билета — от 5600 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU