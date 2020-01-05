2020-01-05T10:15:42+03:00
Общество

Для пациентов казанской ДРКБ выступит "Хор Турецкого"

Владимир КРУПСКИЙ
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Концерт начнется в 11:00.Концерт начнется в 11:00.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В «Доме Роналда Макдоналда» выступят артисты музыкального холдинга «Хор Турецкого» и Soprano. Они поздравят пациентов Детской республиканской клинической больницы с Новым годом и исполнят для них свои лучшие произведения.

«Хор Турецкого» – российский музыкальный коллектив, основателем и лидером которого является заслуженный и народный артист России Михаил Турецкий. Концепция коллектива – многоголосье, живой звук и интерактив со зрителями. У коллектива – широкий репертуар: мировая классика, рок, опера, джаз, народная и популярная музыка. Артисты исполняют композиции более чем на десяти языках мира, в том числе, а капелла.

Маленьких жителей «Дома Роналда Макдонадла» в Казани и их родителей ждет общение с артистами и путешествие в музыкальный мир. Концерт начнется в 11.00, сообщают организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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