В Рождественскую ночь автобусы в Ульяновске будут работать до 3:00

5 Янв. 2020 2020-01-05T17:15:57+03:00

Кроме того, будут выделены дополнительные автобусы

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По информации управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Ульяновска, в ночь с 6 на 7 января после полуночи работа городских автобусных маршрутов № 4, 5, 38, 42, 43, 52, 55, 59, 67, 74, 75, 93, 94, 96 будет продлена до 3:00.

Кроме того, по завершению Рождественских служб в церквях, соборах и храмах города:

- в 19:30 будет организовано отправление автобуса средней вместимости от Центробанка в храм в с. Арском и обратно по завершению службы в 2:10 от храма в направлении города;

- в 1:40 часа ночи будет организована специальная подача двух автобусов малой вместимости к Храму Святителя Николая на ул. Авиастроителей, которые проследуют по маршрутам:

1) пр-т Авиастроителей - пр-кт Генерала Тюленева - пр-кт Ленинского Комсомола - пр-кт Дружбы народов - пр-кт Созидателей - пр-кт Генерала Тюленева - пр-кт Ленинского Комсомола - пр-кт Туполева - пр-кт Созидателей;

2) Авиастроителей – проспект Врача Сурова. Время отправления автобусов от храма в 2:10.

- в 1:50 ночи будет организована специальная подача трамвая к Свято-Богородице-Неопалимовскому храму на ул. Верхнеполевой, который будет следовать до остановки «Парк культуры и отдыха «Победа», при необходимости до мкрн. Репино. Время отправления трамвая от храма - в 2:10 - 2:15.

- в 1:50 ночи будет организована специальная подача трамвая к Свято-Богородице-Неопалимовского храму на ул. Верхнеполевой, который будет следовать до остановочного пункта «УКСМ». Время отправления трамвая от храма - в 2:10 - 2:15.

- в 2:00 часа ночи будет организована специальная подача трёх автобусов малой вместимости к Владимирскому храму, которые проследуют до микрорайонов «Верхняя терраса», «Нижняя терраса» и в микрорайон Новый город;

- в 2:00 ночи будет организована специальная подача трамвая к Сретенскому Храму со временем отправления трамвая в 2:10 по маршруту: остановка «Детский сад № 258» на ул. Репина – пр-т Нариманова до Свято-Богородице-Неопалимовского храма и последующим отправлением в 3:00 до храма в честь Воскрешения Христова и далее по маршруту до остановочного пункта УКСМ.

- в 2:25 ночи будет организована специальная подача трамвая со временем отправления в 2:40 от Спасо-Вознесенского кафедрального собора (остановочный пункт «ул. 12 Сентября») по улицам Минаева – Железной Дивизии – Ленина – Спасская – Радищева до Свято Воскресенско-Германовского кафедрального собора с дальнейшим отправлением в 3:10 до остановки «Парк культуры и отдыха «Победа».

- в 2:25 ночи будет организована специальная подача трамвая со временем отправления в 2:40 от Спасо-Вознесенского кафедрального собора (остановочный пункт «ул. 12 Сентября») по маршруту: ул. Минаева –Московское шоссе – ул. Западный бульвар – ул. Рябикова до остановочного пункта УКСМ.

- в 2:45 ночи будет организована специальная подача трамвая к Свято Воскресенско-Германовскому кафедральному собору, расположенному на переулке Гоголя, с его отправлением в 2:55-3:05 по маршруту: ул. Радищева – ул. Спасская - ул. Ленина – ул. Железной Дивизии – ул. Минаева, с остановкой на «Улице 12 Сентября», для посадки прихожан Спасо-Вознесенского кафедрального собора и дальнейшим отправлением до остановочного пункта УКСМ.

ИСТОЧНИК KP.RU