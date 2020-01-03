В Казани в новогодние праздники мужчина в ходе ссоры убил свою сожительницу
В четверг, 2 января, сотрудникам Росгвардии Татарстана позвонила взволнованная жительница Казани. Она рассказала, что с ней связался сын, который поругался со своей сожительницей и нанес ей несколько ударов, от которых она скончалась.
Росгвардейцы выехали по указанному адресу. В квартире они нашли труп 23-летней девушки с признаками насильственной смерти. Подозреваемый 28-летний мужчина находился на месте преступления и был задержан.
- Задержанный передан сотрудникам полиции для дальнейших процессуальных действий. Возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 111 ч.4 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), - отмечает пресс-служба Росгвардии республики.
ИСТОЧНИК KP.RU
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