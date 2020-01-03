В Татарстане ищут мужчину в домашних тапочках, который пропал 1 января
В Зеленодольске начались активные поиски 35-летнего Константина Меркулова. Мужчина пропал 1 января. Со слов родственников, он нуждается в медицинской помощи.
Известно, что Константин ростом около 172 сантиметров имеет худощавое телосложение и русые волосы. На момент пропажи на нем была темно-синяя олимпийка с белыми лампасами, черные в серую крапинку трико, серая майка, черные носки и домашние тапочки. При себе у мужчины был пакет с продуктами.
Всех, кто обладает информацией о возможном местонахождении Константина Меркулова, просьба сообщить об этом по телефонами 112 или 8(800)700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU
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