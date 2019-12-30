2019-12-30T18:02:22+03:00
Происшествия

В Казани дрифтер на БМВ Х5 устроил аварию возле "Меги"

По предварительным данным, никто не пострадал [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Утро понедельника 30 декабря в столице Татарстана началось с аварии, которую устроил водитель дорогой иномарки "БМВ Х5". Как все произошло, запечатлел видеорегистратор следующего за ним автомобиля.

Немецкий автомобиль на скорости стартанул со светофора, поворачивая направо, но не сумел справиться с управлением и ушел в занос. По предварительным данным, "БМВ Х5" успел зацепить два автомобиля, стоявшие на светофоре на встречке.

В Казани дрифтер на БМВ Х5 устроил аварию возле "Меги".соцсети

Есть ли в этом дорожно-транспортном происшествии пострадавшие со стороны его участников, официально пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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