2019-12-27T17:23:03+03:00
Общество

В казанском ЖК «Салават купере» открыли новый детсад «Друзья»

Он рассчитан на 220 мест, более половины которых предназначены для воспитанников именно ясельного возраста
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: управление образования КазаниФото: управление образования Казани
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В эту пятницу, 27 декабря, в казанском ЖК «Салават купере» открыли новый детсад «Друзья». Он расположен по адресу: улица Виктора Сажинова, 4.

Данное дошкольное учреждение рассчитано на 220 мест, 120 из которых предназначены для воспитанников именно ясельного возраста.

Отмечается, что детсад «Друзья» был построен в рамках нацпроекта «Демография». В учреждении собираются создать предметно-развивающую среду для формирования основ финансовой грамотности у детей. А в перспективе планируется и автоматический перевод их в МБОУ «Политехнический лицей №182».

Также в новом детсаду имеются просторные физкультурный и музыкальный залы, методический, логопедический кабинеты, помещение для уроков татарского языка, медицинский блок, прачечная.

Кроме того, в этом дошкольном учреждении будут оказываться дополнительные образовательные услуги, например, по таким направлениям: хореография, вокал, театральное мастерство, каратэ, аэробика, шахматы, скорочтение и шахматы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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