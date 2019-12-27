В Татарстане врачи помогли 6-летнему мальчику найти мать

СЕГОДНЯ 16:57 2019-12-27T16:57:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 26 декабря, в Чистополе врачи скорой медицинской помощи помогли 6-летнему мальчику вернуться домой. Все началось в 16.48 со звонка местного жителя. Мужчина сообщил медикам, что встретил на улице Энгельса ребенка.

«Скорая» оперативно прибыла на указанное гражданином место. Врачи осмотрели мальчика и не выявили у него ни травм, ни признаков обморожения.

- В госпитализации он не нуждался. Дальше сотрудники побеседовали с ним, но ребёнок только сообщил, как его зовут. Попытки самостоятельно найти свой дом у 6-летнего мальчика оказались безуспешны, - сообщает пресс-служба чистопольской центральной районной больницы.

Тогда врачи отдали ребенка полицейским. Но, когда бригада поехала обратно, водитель «скорой» Рамиль Аглетдинов заметил возле магазина растерянную женщину. Машина остановилась, и фельдшер спросил у незнакомки, что случилось.

- Как сообщила женщина, она покупала в магазине продукты, ненадолго отвлеклась, а мальчик видимо в это время вышел на улицу и затем потерялся. Она сразу же отправилась на поиски сына, но видимо они пошли разными маршрутами. Сотрудники «скорой» сразу сообщили женщине данные нахождения мальчика, и она последовала к работникам полиции. Вскоре мама благополучно вернула своего потерявшегося сына, - сообщает пресс-служба больницы.

Мать мальчика уже поблагодарила внимательного водителя «скорой». Также она выразила слова благодарности фельдшерам и сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU