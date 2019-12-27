2019-12-27T16:57:30+03:00
Общество

В Татарстане врачи помогли 6-летнему мальчику найти мать

Ребенок потерялся на улице
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба чистопольской центральной районной больницыФото: пресс-служба чистопольской центральной районной больницы
Изменить размер текста:

В четверг, 26 декабря, в Чистополе врачи скорой медицинской помощи помогли 6-летнему мальчику вернуться домой. Все началось в 16.48 со звонка местного жителя. Мужчина сообщил медикам, что встретил на улице Энгельса ребенка.

«Скорая» оперативно прибыла на указанное гражданином место. Врачи осмотрели мальчика и не выявили у него ни травм, ни признаков обморожения.

- В госпитализации он не нуждался. Дальше сотрудники побеседовали с ним, но ребёнок только сообщил, как его зовут. Попытки самостоятельно найти свой дом у 6-летнего мальчика оказались безуспешны, - сообщает пресс-служба чистопольской центральной районной больницы.

Тогда врачи отдали ребенка полицейским. Но, когда бригада поехала обратно, водитель «скорой» Рамиль Аглетдинов заметил возле магазина растерянную женщину. Машина остановилась, и фельдшер спросил у незнакомки, что случилось.

- Как сообщила женщина, она покупала в магазине продукты, ненадолго отвлеклась, а мальчик видимо в это время вышел на улицу и затем потерялся. Она сразу же отправилась на поиски сына, но видимо они пошли разными маршрутами. Сотрудники «скорой» сразу сообщили женщине данные нахождения мальчика, и она последовала к работникам полиции. Вскоре мама благополучно вернула своего потерявшегося сына, - сообщает пресс-служба больницы.

Мать мальчика уже поблагодарила внимательного водителя «скорой». Также она выразила слова благодарности фельдшерам и сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани началось строительство исламского центра при мечети «Гаиля»
В Чувашии задержали автобус с нелегалами
Экс-замначальника ГИБДД Нижнекамска арестовали по делу о взятках
У защитника казанского «Рубина» Егора Соколова родился сын
В казанском ЖК «Салават купере» открыли новый детсад «Друзья»
Связали охранника и залезли на склад: в Татарстане пятерых гастролеров будут судить за хищение элитных семян сахарной свеклы
В Татарстане врачи помогли 6-летнему мальчику найти мать
Команда гонщиков «КАМАЗ-Мастер» отправится в Саудовскую Аравию на ралли «Дакар 2020»
В татарстанской ОЭЗ «Алабуге» начнут производить смолы, одноразовую посуду и системы вентиляции
В Набережных Челнах нашли пропавшую пять дней назад 12-летнюю школьницу
ВТБ запустил сервис трансграничных переводов на карты UnionPay
В Татарстане ищут мужчину, который ушел из дома в начале декабря и пропал
В Казани экс-замдиректора «Средволгаводхоза» успел выписать себе премии на более, чем полмиллиона рублей