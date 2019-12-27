2019-12-27T14:08:24+03:00
Общество

В ночь на Новый год 2020 в Татарстане ожидается метель

Столбики термометров же будут показывать -5 градусов
Алина ГАБДУЛИНА
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Предварительный прогноз погоды опубликовал Гидрометцентр республики.Предварительный прогноз погоды опубликовал Гидрометцентр республики.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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31 декабря в Татарстане будет довольно теплым. Днем столбики термометров будут показывать около -2 градусов, а в новогоднюю ночь температура воздуха опустится всего лишь до -5. При этом в республике ожидаются осадки и даже метель. Такой предварительный прогноз погоды дает Гидрометцентр Татарстана.

О новогоднем снегопаде в свою очередь заявил завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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