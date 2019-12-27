2019-12-27T14:39:15+03:00
Общество

Новый год 2020 в Чебоксарах: в каких местах запретили продавать спиртное

Запрет на его торговлю будет действовать в магазинах рядом с местами проведения праздничных мероприятий
Алина ГАБДУЛИНА
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Ограничения на продажу алкоголя в городе будут действовать с 28 декабря по 8 января.Ограничения на продажу алкоголя в городе будут действовать с 28 декабря по 8 января.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Из-за массовых гуляний на Новый года 2020 в Чебоксарах с 28 декабря по 8 января ограничат продажу алкоголя. Запрет будет действовать в магазинах, расположенных рядом с местами проведения новогодних и рождественских мероприятий.

В частности, с 28 по 31 декабря и с 2 по 3 января спиртное нельзя будет купить в магазинах у парка 500-летия Чебоксар. 29 декабря, а также с 1 по 3 и 7 января без возможности продавать алкоголь оставили магазины у Московской набережной. С 4 по 8 января ограничение коснется магазинов у Лакреевского леса.

Отметим, что алкоголь все-таки можно будет купить в праздники, но лишь в заведениях общественного питания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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