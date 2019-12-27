Новый год 2020 в Чебоксарах: в каких местах запретили продавать спиртное
Из-за массовых гуляний на Новый года 2020 в Чебоксарах с 28 декабря по 8 января ограничат продажу алкоголя. Запрет будет действовать в магазинах, расположенных рядом с местами проведения новогодних и рождественских мероприятий.
В частности, с 28 по 31 декабря и с 2 по 3 января спиртное нельзя будет купить в магазинах у парка 500-летия Чебоксар. 29 декабря, а также с 1 по 3 и 7 января без возможности продавать алкоголь оставили магазины у Московской набережной. С 4 по 8 января ограничение коснется магазинов у Лакреевского леса.
Отметим, что алкоголь все-таки можно будет купить в праздники, но лишь в заведениях общественного питания.
ИСТОЧНИК KP.RU