2019-12-27T11:24:41+03:00
Общество

В Нижнекамском районе открыли новый фельдшерский пункт за 3,7 миллиона рублей

Он будет обслуживать жителей деревни Благодатная, села Тавель и посёлка Троицкий
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба Нижнекамского муниципального районаФото: пресс-служба Нижнекамского муниципального района
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В татарстанской деревне Благодатная в четверг, 26 декабря, открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. Он стал одним из самых крупнейших в Нижнекамском районе. Учреждение будет обслуживать более 500 жителей этой деревни, а также села Тавель и посёлка Троицкий.

Известно, что площадь нового фельдшерско-акушерского пункта составляет более 83 «квадратов». На его строительство было потрачено 3,7 миллионов рублей.

На торжественное открытие учреждения приехал заммэра Нижнекамска Эльвира Долотказина, замруководителя исполкома Альфред Нигматзянов и руководитель Управления здравоохранения Венера Рахимова.

- Для такого большого количества жителей района был необходим новый модульный ФАП, чтобы люди здесь чувствовали себя комфортно, и в то же время наш фельдшер работала в комфортных условиях, - отметила Венера Рахимова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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